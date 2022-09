L'inflation revue en légère hausse en août en France

La croissance de l'inflation a bien ralenti en août, mais moins qu'initialement estimé...

(Boursier.com) — La croissance de l'inflation a bien ralenti en août, mais moins qu'initialement estimé. Selon les données finales de l'Insee, les prix à la consommation ont augmenté de 5,9% sur un an en août, après +6,1% le mois précédent, et contre 5,8% annoncé précédemment. Cette légère baisse du rythme inflationniste résulte du ralentissement des prix de l'énergie (+22,7% après +28,5%) notamment ceux des produits pétroliers (+28,7% après +39%). Les prix des services augmentent sur un an au même rythme que le mois précédent (+3,9%). Ceux de l'alimentation accélèrent (+7,9% après +6,8%) ainsi que ceux des produits manufacturés (+3,5% après +2,7%), détaille l'Insee. En séquentiel, l'indice des prix à la consommation (IPC) affiche une hausse de 0,5%, après +0,3% en juillet (+0,4% en première estimation).

Harmonisée aux normes européennes, l'inflation annuelle ressort à 6,6% après +6,8% en juillet et contre 6,5% auparavant estimé. Sur un mois, l'IPCH croît de 0,5%, après +0,3% le mois précédent.