Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'inflation revue à la hausse en mai en France. Selon les données finales de l'Insee, les prix à la consommation ont augmenté de 0,4% sur un an, après +0,3% le mois précédent. Cette légère hausse de l'inflation résulte d'une accélération des prix des services et du tabac, en partie compensée par une accentuation de la baisse des prix de l'énergie et des produits manufacturés et un ralentissement de ceux des produits alimentaires. Sur un mois, les prix à la consommation progressent de 0,1% après être restés stables le mois précédent.

Harmonisée aux normes européennes, l'inflation annuelle ressort finalement à 0,4%, comme en avril, contre +0,2% annoncé initialement.