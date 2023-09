L'inflation recule plus que prévu dans la zone euro en septembre

(Boursier.com) — A l'image de la situation en France et en Allemagne, l'inflation dans l'ensemble de la zone euro a ralenti davantage qu'anticipé en septembre. Selon les données initiales d'Eurostat, le taux d'inflation annuel dans la région est estimé à 4,3% sur le mois, contre 5,2% en août, et 4,5% de consensus. L'inflation n'avait plus été aussi 'faible' depuis près de deux ans.

S'agissant des principales composantes de l'inflation, l'alimentation, alcool & tabac devrait connaître le taux annuel le plus élevé en septembre (8,8%, comparé à 9,7% en août), suivi des services (4,7%, comparé à 5,5% en août), des biens industriels hors énergie (4,2%, comparé à 4,7% en août) et de l'énergie (-4,7%, comparé à -3,3% en août), détaille Eurostat. En séquentiel, les prix affichent une hausse de 0,3%.

L'inflation annuelle 'core' ressortirait à 4,5% après 5,3% en août et contre un consensus de 4,8%.

Ces données sont une bonne nouvelle pour la BCE même si la vigueur des prix reste nettement supérieure à l'objectif de l'Institution européenne.