L'inflation recule aussi nettement en Allemagne en mars

Selon les données provisoires de l'Office fédéral de la statistique (Destatis), l'inflation annuelle atteindrait 7,4% sur le mois, après 8,7% en janvier et en février...

(Boursier.com) — Comme anticipé, l'inflation aurait nettement reflué en Allemagne en mars. Selon les données provisoires de l'Office fédéral de la statistique (Destatis), l'inflation annuelle atteindrait 7,4% sur le mois, après 8,7% en janvier et en février. Le marché tablait néanmoins sur un repli un peu plus prononcé à 7,3%. En séquentiel, les prix à la consommation augmenteraient de 0,8%.

En mars, les prix de l'alimentation continuent d'afficher une croissance supérieure à la moyenne (+22,3%) par rapport au même mois de l'année précédente. En revanche, la hausse des prix de l'énergie a considérablement ralenti (+3,5%) après l'envolée des cours de l'énergie en mars 2022 lorsque la Russie a attaqué l'Ukraine (février 2023 : +19,1% par rapport à février 2022), détaille Destatis.

Harmonisée aux normes européennes, l'inflation annuelle s'établirait à 7,8% contre 9,3% le mois précédent et un consensus de 7,5%. A noter que Berlin ne fournit pas de données concernant l'inflation sous-jacente lors de son rapport préliminaire. En Espagne, si le taux d'inflation annuel global a diminué de moitié en mars, celui sous-jacent, qui exclut les produits alimentaires et énergétiques non transformés, a reculé de seulement 0,1 point, à 7,5%.