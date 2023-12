L'inflation ralentit plus que prévu dans la zone euro en novembre

Sans surprise après les données en Allemagne, en Espagne et en France, l'inflation pour l'ensemble de la zone euro ralentit également nettement en...

(Boursier.com) — Sans surprise après les données en Allemagne, en Espagne et en France, l'inflation pour l'ensemble de la zone euro ralentit également nettement en novembre. Selon les données préliminaires d'Eurostat, le taux d'inflation annuel de la région est estimé à 2,4%, contre 2,9% en octobre, et 2,7% de consensus. S'agissant des principales composantes de l'inflation de la zone euro, l'alimentation, alcool & tabac devrait connaître le taux annuel le plus élevé (6,9%, comparé à 7,4% en octobre), suivi des services (4,0%, comparé à 4,6% en octobre), des biens industriels hors énergie (2,9%, comparé à 3,5% en octobre) et de l'énergie (-11,5%, comparé à -11,2% en octobre), souligne Eurostat. Sur un mois, les prix reculeraient de 0,5%.

L'inflation annuelle 'core', la plus surveillée par la BCE, s'établirait à 3,6% en novembre, contre 4,2% le mois précédent, et +3,9% de consensus.