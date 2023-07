L'inflation ralentit encore en juillet en France

Bonne nouvelle...

(Boursier.com) — La moindre pression du côté des prix à la consommation se confirme. L'inflation annuelle ressortirait à 4,3% en juillet après +4,5% le mois précédent, montre la première estimation de l'Insee. Cette nouvelle baisse de l'inflation serait due au nouveau recul sur un an des prix de l'énergie et au ralentissement des prix de l'alimentation (pour le quatrième mois consécutif) et de ceux des produits manufacturés. Les prix des services augmenteraient sur un an à un rythme proche de celui du mois précédent. Sur un mois, les prix à la consommation seraient stables, après +0,2 % en juin. Le consensus tablait respectivement sur des hausses de 5,1% et 0,1%.

Harmonisée aux normes européennes, l'inflation annuelle ralentirait à 5% après +5,3% en juin et contre un consensus de 5,1%. Sur un mois, les prix seraient stables, après +0,2% en juin.