L'inflation ralentit en France en octobre, comme attendu

L'inflation annuelle ralentit en France...

(Boursier.com) — L 'inflation annuelle ralentit en France. Selon les données provisoires de l'Insee, les prix à la consommation augmenteraient de 4,0% en octobre, après +4,9% en septembre. Cette baisse serait due au ralentissement sur un an des prix de l'énergie, de l'alimentation et, dans une moindre mesure, des produits manufacturés. Les prix des services accéléreraient quant à eux légèrement. Sur un mois, les prix à la consommation augmenteraient de 0,1%, après -0,5% le mois précédent, détaille l'Insee. Ce rebond serait dû aux prix des services et notamment à ceux des transports.

L'indice des prix à la consommation harmonisé aux normes européennes augmenterait de 4,5% après +5,7% en septembre. Sur un mois, il croîtrait de 0,2%, après -0,6% le mois précédent. Une évolution conforme aux attentes du marché.