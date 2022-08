L'inflation ralentit aux États-Unis !

C'était l'indicateur de ce mois d'août...

(Boursier.com) — C 'était l'indicateur de ce mois d'août. Les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis pour le mois de juillet viennent d'être dévoilés et ils semblent indiquer que la hausse des prix a atteint un pic outre-Atlantique. L'indice des prix à la consommation est en effet resté stable en comparaison du mois antérieur contre 0,2% de consensus 'Bloomberg', portant l'inflation américaine sur un an à 8,5%, contre 8,7% de consensus, et 9,1% en juin.

En séquentiel, les prix de l'énergie ont globalement baissé de 4,6% et l'essence de 7,7%. Cela a contrebalancé la hausse de 1,1% des prix alimentaires et l'augmentation de 0,5% des coûts de logement.

Hors alimentaire et énergie, l'indice des prix à la consommation ralentit aussi, affichant une augmentation de 0,3% par rapport au mois précédent, contre 0,7% en juin, et 0,5% de consensus. L'inflation annuelle 'core' ressort pour sa part à 5,9%, contre 6,1% de consensus et 5,9% un mois avant.

Des données qui renforcent l'idée de voir la Fed se montrer moins agressive au cours de ses prochaines réunions de politique monétaire. Au plus grand bonheur des places boursières qui accélèrent nettement après cette publication.