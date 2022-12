L'inflation ralentirait plus que prévu en Espagne en décembre

C'était le dernier indicateur européen d'importance à être dévoilé en 2022...

(Boursier.com) — C 'était le dernier indicateur européen d'importance à être dévoilé en 2022. En l'occurrence, l'indice préliminaire des prix à la consommation en Espagne. Ce dernier nous a réservé une bonne surprise puisque l'inflation annuelle, harmonisée aux normes européennes, aurait atteint 5,6% en décembre, contre 5,8% de consensus, et après +6,7% en novembre. En séquentiel, les prix augmenteraient néanmoins de 0,3% après une baisse de 0,3% le mois précédent et contre un consensus logé à +0,2%. L'indice IPC non harmonisé progresserait quant à lui de 5,8% après +6,8% en novembre, et contre 6,1% attendu par le marché.

L'inflation ibérique affiche ainsi un repli de plus de 5 points de pourcentage depuis qu'elle a atteint le niveau record de 10,7% en juillet, entraînée par la baisse continue des coûts de l'électricité et du carburant. L'inflation sous-jacente, qui ne prend pas en compte les prix volatils de l'électricité et des aliments, aurait en revanche accéléré en décembre, atteignant 6,9%. Malgré l'accalmie globale sur la vigueur des prix, l'inflation devrait rester élevée l'année prochaine et ne revenir à l'objectif de 2% qu'en 2025, a averti la Banque d'Espagne au début du mois.