L'inflation ralentirait en France en septembre !

(Boursier.com) — Enfin une bonne nouvelle sur le front de l'inflation en Europe. Contrairement à la situation en Allemagne, la progression des prix à la consommation aurait ralenti en France en septembre. Selon les données préliminaires de l'Insee, l'inflation annuelle ressortirait à 5,6% sur le mois après +5,9% en août, et contre un consensus de 5,9%.

Une inflexion qui serait due au ralentissement des prix de l'énergie et des services. Les prix des produits manufacturés augmenteraient sur un an à un rythme proche du mois précédent et ceux de l'alimentation accéléreraient, précise l'Insee. Sur un mois, les prix à la consommation se replieraient de 0,5%, après +0,5% en août. Les prix des services se contracteraient du fait du repli saisonnier plus marqué que l'année dernière des prix de certains services liés au tourisme. Pour le troisième mois consécutif, les prix de l'énergie baisseraient dans le sillage des prix des produits pétroliers. Ceux des produits manufacturés et de l'alimentation ralentiraient.

Harmonisée aux normes européenne, l'inflation annuelle atteindrait 6,2% après +6,6% en août et contre un consensus de 6,6%. Sur un mois, l'IPCH reculerait de 0,5%, après +0,5% le mois précédent, et contre -0,1% attendu par le marché.

Les données de l'inflation pour l'ensemble de la zone euro seront dévoilées en fin de matinée.