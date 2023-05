L'inflation poursuit son repli en Espagne

Bonne nouvelle du côté de l'inflation en Espagne...

(Boursier.com) — Bonne nouvelle du côté de l'inflation en Espagne. Calculé aux normes européennes, le taux d'inflation annuel est tombé à 2,9% en mai, contre 3,8% en avril, au plus bas depuis juillet 2021. Selon les données de l'Institut national de la statistique, les coûts du carburant ont chuté et la croissance des prix des denrées alimentaires s'est atténuée. Le consensus tablait sur un taux de 3,3%. Bien que toujours élevée, l'inflation 'core' qui exclut les coûts de l'énergie et de certains produits alimentaires, a reculé pour un troisième mois consécutif, à 6,1%, contre 6,4% de consensus.

Cette moindre pression sur les prix est clairement une bonne nouvelle pour le gouvernement local mais également pour la BCE. Il faudra patienter jusqu'à mercredi pour savoir si cette évolution est identique en France, Italie et Allemagne, tandis que les données pour l'ensemble de la zone euro seront dévoilées jeudi.