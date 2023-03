L'inflation plus élevée que prévue en Allemagne en février

Après la France et l'Espagne, l'Allemagne annonce à son tour des données sur l'inflation plus élevées que prévu...

(Boursier.com) — Après la France et l'Espagne, l'Allemagne annonce à son tour des données sur l'inflation plus élevées que prévu. Selon les chiffres préliminaires de Destatis, le taux d'inflation annuel calculé aux normes européennes atteindrait 9,3% en février, après 9,2% en janvier, et contre 9% de consensus. En séquentiel, les prix augmenteraient de 1%, après +0,5% le mois précédent, et contre un consensus de 0,7%. Aux normes nationales, l'inflation annuelle se maintiendrait à 8,7%, contre 8,5% attendus par les économistes.

Les données pour l'ensemble de la zone euro seront dévoilées demain matin. Tout porte à croire qu'elles seront également plus élevées qu'anticipé par le marché.