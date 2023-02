L'inflation harmonisée atteint de nouveaux records en France

Nouvelle vague d'indicateurs solides dans l'Hexagone...

(Boursier.com) — Nouvelle vague d'indicateurs solides dans l'Hexagone. Selon les données de l'Insee, les dépenses de consommation des ménages en biens ont rebondi de 1,5% en volume en janvier après avoir reculé de 1,6% en décembre 2022 (données révisées). Le consensus de place était logé à +0,4%. Ce rebond s'explique principalement par la forte augmentation de la consommation d'énergie (+4,0% après -0,8% en décembre) par contrecoup du chèque énergie. La consommation de biens fabriqués (+1,3%) et la consommation alimentaire (+0,6%) augmentent également.

Du côté des prix, selon les données préliminaires de l'Insee, l'inflation annuelle atteindrait 6,2% en février, après +6% le mois précédent. Cette légère hausse de l'inflation serait due à l'accélération des prix de l'alimentation et des services. Les prix des produits manufacturés augmenteraient sur un an à un rythme proche du mois précédent et ceux de l'énergie ralentiraient. Sur un mois, les prix à la consommation augmenteraient de 0,9%, après +0,4% en janvier.

Harmonisée aux normes européennes, l'inflation annuelle ressortirait à 7,2%, un niveau record, après +7,0% en janvier, et contre un consensus de 7%. Sur un mois, elle croîtrait de 1,0%, après +0,4% le mois précédent. Une évolution conforme aux attentes du marché.