L'inflation globale ralentit plus que prévu en décembre mais l'inflation 'core' augmente encore

Données en demi-teinte sur le front de l'inflation...

(Boursier.com) — Données en demi-teinte sur le front de l'inflation. La bonne nouvelle est que le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé par Eurostat à 9,2% en décembre, contre 10,1% en novembre. Le marché tablait sur un ralentissement moins marqué à 9,5%. S'agissant des principales composantes de l'inflation, l'énergie devrait connaître le taux annuel le plus élevé en décembre (25,7%, comparé à 34,9% en novembre), suivie de l'alimentation, alcool & tabac (13,8%, comparé à 13,6% en novembre), des biens industriels hors énergie (6,4%, comparé à 6,1% en novembre) et des services (4,4%, comparé à 4,2% en novembre), détaille l'office statistique de l'Union européenne. En séquentiel, les prix reculeraient de 0,3%.

L'inflation annuelle 'core', qui exclut les éléments les plus volatiles, atteindrait en revanche le niveau record de 5,2% après 5% en novembre, et contre un consensus logé à 5,1%. Or, c'est sur cet indicateur que devrait se focalisera la BCE lors de sa prochaine réunion de politique monétaire.

Du côté de la consommation, les ventes au détail, corrigées des variations saisonnières, ont augmenté de 0,8% dans la zone euro en novembre après avoir diminué de 1,5% le mois précédent. En glissement annuel, les ventes reculent encore de 2,8%. Le consensus tablait respectivement sur une hausse de 0,5% et sur un repli de 3,3%.