L'inflation globale baisse mais l'inflation 'core' atteint un nouveau sommet dans la zone euro

Pas de surprise du côté des données de l'inflation pour la zone euro : l'inflation globale recule nettement mais l'inflation 'core' atteint de...

(Boursier.com) — Pas de surprise du côté des données de l'inflation pour la zone euro : l'inflation globale recule nettement mais l'inflation 'core' atteint de nouveaux sommets. Selon les données provisoires d'Eurostat, le taux d'inflation annuel de la région est ainsi estimé à 6,9% en mars, contre 8,5% en février. Le consensus était positionné à 7,1%. S'agissant des principales composantes de l'inflation, l'alimentation, alcool & tabac devrait connaître le taux annuel le plus élevé (15,4%, comparé à 15% en février), suivi des biens industriels hors énergie (6,6%, contre 6,8%), des services (5%, comparé à 4,8%) et de l'énergie (-0,9%, vs 13,7%). En séquentiel, les prix augmenteraient de 0,9%.

L'inflation annuelle 'core', surveillée de près par la BCE dans la mesure où elle exclut les éléments les plus volatils, progresserait en revanche de 0,1 point à 5,7%, un record. Un niveau conforme aux attentes des économistes.