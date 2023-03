L'inflation diminue aussi en France, mais pas tant qu'attendu

L'inflation globale baisse aussi en France...

(Boursier.com) — L 'inflation globale baisse aussi en France. Selon les données provisoires de l'Insee, le taux d'inflation annuel est estimé à 5,6% en mars, après +6,3% le mois précédent (5,5% de consensus). Cette baisse de l'inflation serait due au ralentissement des prix de l'énergie. Les prix de l'alimentation et du tabac accéléreraient, et ceux des produits manufacturés ainsi que des services augmenteraient sur un an à un rythme proche du mois précédent. Sur un mois, les prix à la consommation augmenteraient de 0,8%, après +1% en février.

Calculée aux normes européennes, l'inflation annuelle atteindrait 6,6%, après +7,3% en février. Bien qu'il s'agisse de la première baisse en trois mois, le consensus tablait sur une baisse un peu plus prononcée à 6,5%. Sur un mois, les prix croîtraient de 0,9%, après +1,1% le mois précédent.

Les données pour l'ensemble de la zone euro seront dévoilées à 11 heures.