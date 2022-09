L'inflation dépasse les 10% en Allemagne !

L'inflation accélère encore plus que prévu en Allemagne ! En rythme annuel, elle atteint 10,9% après +8,8% en août, montrent les données préliminaires...

(Boursier.com) — L 'inflation accélère encore plus que prévu en Allemagne ! En rythme annuel, elle atteint 10,9% après +8,8% en août, montrent les données préliminaires de l'Office fédéral de la statistique. Un niveau record et nettement supérieur aux attentes du marché (+10,2%). En séquentiel, les prix, calculés aux normes europénnes, affichent une progression de 2,2% après +0,4% le mois précédent et contre un consensus de 1,5%.

Aux normes nationales, l'inflation atteint la barre des 10% contre 7,9% en août et 9,5% attendu par le marché. En séquentiel, les prix affichent une progression de 1,9% contre +0,3% le mois précédent et +1,5% de consensus.

La fin des mesures d'aide temporaires du gouvernement et l'aggravation de la crise énergétique en Europe expliquent notamment cette accélération des prix à la consommation outre-Rhin.