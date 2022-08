L'inflation dépasse les 10% au Royaume-Uni, au plus haut depuis 40 ans

Comme pressenti, les prix à la consommation ont continué à vivement progresser au Royaume-Uni...

(Boursier.com) — Comme pressenti, les prix à la consommation ont continué à vivement progresser au Royaume-Uni. Selon les données dévoilées par l'Office national de la statistique, l'inflation annuelle est ressortie à 10,1% en juillet après 9,4% le mois précédent, et contre un consensus de 9,8%. L'inflation n'avait plus atteint un niveau aussi élevé depuis 40 ans outre-Manche. La Banque centrale s'attend à ce que l'inflation dépasse 13% plus tard cette année lorsque les régulateurs permettront aux factures d'énergie d'augmenter à nouveau. L'inflation annuelle 'core', qui exclut les éléments les plus volatils, s'est pour sa part établie à 6,2% contre 5,8% en juin, et 5,9% attendu. En séquentiel, le CPI 'core' affiche une hausse de 0,3% contre 0,2% de consensus.

Les économistes sont de plus en plus pessimistes à propos du Royaume-Uni, le risque d'une récession étant désormais considéré comme beaucoup plus probable qu'improbable en raison de la pression croissante des coûts. Hier, les chiffres de l'emploi ont montré que les salaires réels, soit corrigés de l'inflation, avaient chuté de 3% sur les trois mois clos fin juin, le rythme le plus rapide depuis la création de la statistique en 2001. La BOE s'attend à ce qu'une récession commence au quatrième trimestre et se poursuive jusqu'au début de 2024.