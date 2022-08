L'inflation dépasse la barre des 9% dans la zone euro

Nouveau sommet !

(Boursier.com) — Sans surprise, l'inflation annuelle a encore accéléré dans la zone euro en août pour atteindre un niveau record de 9,1%, soit 0,2 point de plus qu'en juillet. Le marché tablait sur 9%. L'énergie explique une nouvelle fois l'essentiel de cette hausse même si les prix de l'alimentation, de l'alcool et du tabac (+10,6%, comparé à +9,8% en juillet), des biens industriels hors énergie (+5,0%, contre +4,5% en juillet) et des services (+3,8%, comparé à +3,7%) ont également accéléré. Selon la première estimation d'Eurostat, les prix à la consommation ont augmenté de 0,5% sur un mois. L'inflation annuelle 'core' ressort de son côté à 4,3% après 4% en juillet et un consensus logé à 4,1%.

Des données qui ne devraient qu'encourager les membres de la BCE à procéder à une importante hausse de taux la semaine prochaine. Klaas Knot et Madis Mueller, membres du Conseil des gouverneurs, ont dernièrement tous deux déclaré qu'une augmentation des taux directeurs de trois quarts de point devrait au moins être débattue en septembre tandis que le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, a plaidé en faveur d'une action rapide face à l'envolée des prix.