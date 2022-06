L'inflation dépasse 10% en Espagne, le sentiment économique se dégrade dans la zone euro

Les mauvaises nouvelles s'accumulent...

(Boursier.com) — Les derniers indicateurs de conjoncture ne devraient guère réjouir les membres de la BCE. En Espagne tout d'abord, l'inflation annuelle a encore accéléré en juin pour atteindre un niveau record de 10,2%. Le consensus tablait sur une hausse à 9% après +8,7% en mai. Calculée aux normes européennes, l'inflation annuelle atteint également de nouveaux sommets, à 10% après +8,5% en mai et contre un consensus de 8,7%. En attendant les données des prix à la consommation en Allemagne en début d'après-midi, et ceux pour l'ensemble de la zone euro vendredi, cette pression accrue sur les prix de l'autre côté des Pyrénées devrait encore animer un peu plus les débats au sein de la BCE.

Alors que la présidente Christine Lagarde a réitéré cette semaine ses plans d'une hausse des taux d'un quart de point en juillet, pour ce qui constituerait une première depuis plus d'une décennie, d'autres responsables de l'Institution se sont prononcés en faveur d'une action plus agressive. Gediminas Simkus, membre du Conseil des gouverneurs, a par exemple déclaré dans une interview accordée à 'Bloomberg' ce mercredi qu'une hausse de 50 points de base devrait être une option lors de la réunion du mois prochain. Il est vrai que le taux d'inflation dans son pays, la Lituanie, est supérieur à 20%. Hier, c'est Martins Kazaks, président de Banque centrale de Lettonie, qui avait indiqué que les taux pouvaient être augmentés "assez rapidement".

L'envolée des prix impacte de plus en plus le moral des ménages et la confiance des entreprises. Ce matin, l'enquête mensuelle de la Commission européenne a montré que le sentiment économique dans la zone euro est tombé à 104 en juin contre 105 en mai et un consensus de 103. Le repli a été entraîné par la baisse de la confiance des consommateurs, qui a approché son plus bas niveau depuis les premiers mois de la pandémie. Les ménages sont de plus en plus préoccupés par leurs finances et l'économie en général et moins susceptibles de faire des achats importants. Dans le même temps, ils sont moins préoccupés par l'inflation qu'ils ne l'étaient il y a un mois, bien qu'il y ait un clivage entre les pays du coeur et les pays périphériques de la zone euro à ce sujet. Si l'optimisme a également diminué dans la construction et le commerce de détail, il a augmenté chez les fournisseurs de services et les fabricants.