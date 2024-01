L'inflation décélère fortement en France

Le déclin de l'inflation accélère en France...

(Boursier.com) — Le déclin de l'inflation accélère en France. Selon les données préliminaires de l'Insee, les prix à la consommation augmenteraient de 3,1% sur un an en janvier, après +3,7% en décembre. Cette baisse serait due au ralentissement sur un an des prix de l'énergie, de l'alimentation et des produits manufacturés. À l'inverse, les prix des services et du tabac accéléreraient. Sur un mois, les prix à la consommation se replieraient légèrement (-0,2% après +0,1% en décembre). Cette baisse serait due à celle des prix des produits manufacturés, notamment ceux de l'habillement et des chaussures. Les prix du tabac seraient en forte hausse, tandis que ceux de l'alimentation, des services et de l'énergie augmenteraient légèrement sur un mois.

Harmonisée aux normes européennes, l'inflation annelle ressortirait à 3,4% en janvier, après +4,1% le mois précédent, et contre un consensus de +3,6%. L'inflation, au plus bas depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, avait atteint un pic de 7,3% en février 2023. Sur un mois, les prix diminueraient de 0,2% après +0,1% le mois précédent.