L'inflation 'core' ralentit un peu dans la zone euro

Bonne et mauvaise nouvelle du côté de l'inflation dans la zone euro...

(Boursier.com) — Bonne et mauvaise nouvelle du côté de l'inflation dans la zone euro. L'inflation annuelle sous-jacente a diminué pour la première fois en 10 mois, à 5,6%, contre le niveau record de 5,7% enregistré en mars. Une évolution conforme aux attentes du marché. L'inflation globale, quant à elle, a atteint 7%, soit un peu plus que les 6,9% prévus par les analystes et toujours bien au-dessus de l'objectif de 2% de la BCE. Les prix des services et une comparaison annuelle des coûts de l'énergie moins favorable qu'en mars ont alimenté l'accélération des prix, précise Eurostat.