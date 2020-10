L'inflation 'core' au plus bas historique dans la zone euro

L'inflation 'core' est tombée au plus bas historique dans la zone euro en septembre...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'inflation 'core' est tombée au plus bas historique dans la zone euro en septembre. Selon les données préliminaires d'Eurostat, le taux d'inflation annuel a atteint -0,3% le mois dernier contre -0,2% en août et -0,2% de consensus. En séquentiel, les prix à la consommation affichent une hausse limitée à 0,1%. L'inflation annuelle core ressort quant à elle à 0,2% contre 0,4% en août. De quoi relancer les débats sur la politique monétaire de la BCE et ses conséquences sur les prix dans la région.

Euro area core inflation: no comment needed. pic.twitter.com/XEQdu1YbB9

— Frederik Ducrozet (@fwred), via Twitter