L'inflation chute de près de moitié en Espagne, un trompe-l'oeil ?

Bonne ou mauvaise nouvelle ?

(Boursier.com) — Chute de l'inflation en Espagne ! En attendant les données pour la France et l'ensemble de la zone euro demain, on a appris que l'inflation annuelle ibérique est tombée à 3,3% en mars (données préliminaires), contre 6% le mois précédent. Le consensus était logé à 3,7%. Le taux d'inflation annuel sous-jacent (qui exclut les produits alimentaires et énergétiques non transformés) recule néanmoins de seulement 0,1 point, à 7,5%.

Si la forte baisse de l'inflation globale est à relier à la chute des prix de l'énergie (ils s'étaient envolés en mars 2022 avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie), la vigueur de l'inflation sous-jacente montre que le combat de la BCE contre l'envolée des prix est loin d'être gagné malgré la campagne de resserrement monétaire la plus agressive de son histoire. La tâche des gouverneurs de l'Institution basée à Francfort est d'autant plus compliquée que les tensions qui secouent les banques du monde entier menacent d'entraver le crédit et de freiner la croissance économique.

Peter Kazimir, membre du conseil des gouverneurs de la BCE, a déclaré hier que la BCE devait continuer à relever ses taux, mais qu'elle devrait peut-être le faire plus lentement, en évoquant le "risque réel" que les banques réduisent leurs prêts à la suite des récentes turbulences dans le secteur financier.

"La forte baisse de l'Espagne est probablement due en grande partie aux effets de base de la catégorie de l'énergie et à une certaine distorsion statistique due à la baisse du poids associé à la catégorie de l'habillement dans le panier de l'inflation. Au-delà de ce bruit, nous pensons que les pressions sous-jacentes sur les prix sont restées fortes", affirme Maeva Cousin, économiste chez 'Bloomberg Economics'.