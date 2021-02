L'inflation augmenterait enfin en janvier en France

L'inflation augmenterait enfin en janvier en France









L'inflation accélèrerait enfin un peu en janvier...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'inflation accélèrerait enfin un peu en janvier. Selon les données provisoires de l'Insee, les prix à la consommation augmenteraient de 0,6% sur la période après avoir été stables le mois précédent. Le consensus était positionné à +0,4%. Cette hausse de l'inflation résulterait d'une accélération des prix des services et de ceux du tabac et d'un sursaut des prix des produits manufacturés, en lien avec le décalage des soldes d'hiver. La baisse des prix de l'énergie s'atténuerait dans le sillage de ceux des produits pétroliers. Les prix de l'alimentation progresseraient, sur un an, au même rythme que le mois dernier, détaille l'Insee. Sur un mois, les prix à la consommation augmenteraient de 0,2%, comme en décembre.

Harmonisée aux normes européennes, l'inflation annuelle ressortirait à 0,8% après avoir été stable en décembre, et contre un consensus de +0,5%.