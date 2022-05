L'inflation augmente encore en Espagne

L'inflation annuelle a encore progressé en Espagne en mai...

(Boursier.com) — L 'inflation annuelle a encore progressé en Espagne en mai. Selon les données préliminaires du Bureau national de la statistique, les prix à la consommation ont augmenté de 8,7% sur un an après une hausse de 8,3% en avril et contre un consensus logé à +8,5%. En séquentiel, les prix affichent une progression de 0,8% contre +0,6% attendu. Harmonisée aux normes européennes, le taux d'inflation annuel s'établit à 8,5% contre +8,3% au mois précédent et +8,3% de consensus.