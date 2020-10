L'inflation au point mort en France

Les prix à la consommation auraient reculé de 0,1% en octobre après avoir déjà diminué de 0,5% le mois précédent, annonce l'Insee...

(Boursier.com) — Les prix à la consommation auraient reculé de 0,1% en octobre après avoir déjà diminué de 0,5% le mois précédent, annonce l'Insee. L'inflation annuelle ressortirait stable, pour le deuxième mois consécutif. Par rapport à ceux du mois de septembre, les prix de l'alimentation seraient plus dynamiques sur un an, alors que ceux des services augmenteraient moins. Les prix de l'énergie et des produits manufacturés baisseraient moins que le mois précédent. Harmonisée aux normes européennes, l'inflation annuelle serait également stable pour le deuxième mois consécutif. Le marché tablait sur une hausse de 0,1%.