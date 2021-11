L'inflation au plus haut depuis 1992 en Espagne

Les facteurs qui alimentent l'inflation en Europe sont temporaires et les décideurs politiques devraient éviter de retirer prématurément les stimuli...

(Boursier.com) — Les facteurs qui alimentent l'inflation en Europe sont temporaires et les décideurs politiques devraient éviter de retirer prématurément les stimuli fiscaux et monétaires, a déclaré Pablo Hernandez de Cos, membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne. Bien que les goulets d'étranglement de l'offre et la hausse des coûts de l'énergie puissent être plus persistants que prévu initialement, ils sont transitoires par nature", a souligné le dirigeant lors d'un forum bancaire à Madrid lundi. "Dans les prochains mois, nous continuerons à observer des taux (d'inflation) relativement élevés... L'inflation commencera à diminuer très significativement au deuxième trimestre 2022".

Une déclaration qui intervient alors que l'inflation espagnole a atteint son niveau le plus élevé depuis près de 30 ans en novembre en raison notamment de la hausse des prix des denrées alimentaires et des carburants. Le taux d'inflation annuel est ressorti à 5,6% ce mois-ci, selon l'estimation préliminaire de l'Institut national de la statistique. Une évolution conforme aux attentes du marché après la hausse de 5,4% du mois précédent.