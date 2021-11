L'inflation attendue à près de 6% en Allemagne en novembre

Encore plus haut ? On ne parle pas ici de la hausse quasi non-stop des places boursières occidentales, mais bel et bien de l'inflation européenne, et...

(Boursier.com) — Encore plus haut ? On ne parle pas ici de la hausse quasi non-stop des places boursières occidentales, mais bel et bien de l'inflation européenne, et notamment allemande. Dans son rapport mensuel, la Bundesbank affirme que la progression des prix à la consommation devrait encore accélérer ce mois-ci pour atteindre près de 6% ! Environ 1,5 point de pourcentage de ce taux reflétera une réduction temporaire de la taxe sur la valeur ajoutée et des prix très bas pour les services liés aux voyages en 2020, souligne la Banque centrale. L'inflation allemande a déjà atteint son plus haut niveau depuis trois décennies, à 4,6%, en octobre, et tout porte à croire que la poussée sera encore plus rapide en novembre. Réponse lundi prochain, un jour avant la publication de l'inflation dans l'ensemble de la zone euro.

Si la Bundesbank anticipe un recul de l'inflation dans les mois à venir avec la fin de l'effet de base lié à la TVA et à la crise sanitaire, elle estime que l'inflation allemande "pourrait rester bien au-dessus de 3% pendant une période plus longue". "Pour le taux de base, des valeurs bien supérieures à 2% sont envisageables". Le président de la Bundesbank, Jens Weidmann, a déjà tiré la sonnette d'alarme vendredi, en déclarant qu'il est possible que l'inflation dans la zone euro reste supérieure à l'objectif de 2% à moyen terme et ne ralentisse pas aussi rapidement que nombre de ses collègues de la BCE le prévoient actuellement.