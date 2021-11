L'inflation atteint des records dans la zone euro

L'inflation accélère davantage que prévu dans la zone euro...

(Boursier.com) — L 'inflation accélère davantage que prévu dans la zone euro. Selon l'estimation préliminaire d'Eurostat, le taux d'inflation annuel de la région est estimé à 4,9% en novembre, contre 4,1% en octobre, et un consensus logé à +4,5%. Un niveau inédit sur le Vieux continent. En séquentiel, les prix augmenteraient de 0,5%. L'inflation annuelle 'core' est de son côté estimée à 2,6% contre 2% le mois précédent et +2,3% attendus par les économistes. Il s'agit là aussi d'un niveau sans précédent et nettement supérieur aux objectifs de la BCE, dont la prochaine réunion (le 16 décembre) sera d'autant plus suivie que ses membres ont toujours indiqué que ce pic d'inflation était temporaire.