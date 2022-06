L'inflation atteint de nouveaux records en France

L'inflation atteint de nouveaux sommets en France...

(Boursier.com) — L 'inflation atteint de nouveaux sommets en France. Selon l'estimation provisoire de l'Insee, les prix à la consommation augmenteraient de 5,8% en juin, après +5,2% le mois précédent. Le consensus tablait sur une progression de 5,7%. Cette hausse de l'inflation, la plus élevée depuis l'introduction de l'euro, serait due à une accélération des prix de l'énergie et de l'alimentation. Les prix des services progresseraient au même rythme que le mois précédent et ceux des produits manufacturés ralentiraient, détaille l'Insee. Sur un mois, les prix à la consommation augmenteraient de 0,7% comme en mai.

Sur un an, l'indice des prix à la consommation harmonisé augmenterait de 6,5%, après +5,8% en mai. Une évolution conforme aux attentes des économistes. Sur un mois, il croîtrait de 0,8%, comme sur le mois précédent.