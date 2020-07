L'inflation annuelle tombe à 0,1% en France

(Boursier.com) — Nouvelle baisse de l'inflation en juin. Selon les données provisoires de l'Insee, les prix à la consommation augmenteraient de 0,1% sur un an après avoir progressé de 0,4% le mois précédent. Ce repli de l'inflation résulterait d'un ralentissement des prix des services et de l'alimentation et d'un recul accentué de ceux des produits manufacturés. En revanche, les prix de l'énergie reculeraient moins sur un an qu'en mai. Enfin, les prix du tabac augmenteraient au même rythme que le mois précédent. Sur un mois, les prix à la consommation baisseraient de 0,1%, après +0,1% le mois précédent.

Harmonisée aux normes européennes, l'inflation annuelle ralentirait à +0,1%, après +0,4% en mai et contre +0,5% de consensus.