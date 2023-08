L'inflation annuelle se maintient à 5,3% en août

L'inflation fait de la résistance en août et met fin sa série baissière de quatre mois ! Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 5,3%...

(Boursier.com) — L 'inflation fait de la résistance en août et met fin sa série baissière de quatre mois ! Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 5,3% sur le mois en cours, stable par rapport à juillet selon la première estimation d'Eurostat. Le marché tablait sur un léger repli à 5,1%. S'agissant des principales composantes de l'inflation, l'alimentation, alcool & tabac devrait connaître le taux annuel le plus élevé en août (9,8%, comparé à 10,8% en juillet), suivi des services (5,5%, comparé à 5,6% en juillet), des biens industriels hors énergie (4,8%, comparé à 5,0% en juillet) et de l'énergie (-3,3%, comparé à -6,1% en juillet), détaille Eurostat. En séquentiel, les prix à la consommation augmenteraient de 0,6%.

L'inflation annuelle 'core' ressortirait à 5,3% après 5,5% le mois précédent. Une évolution conforme aux attentes. Ce ralentissement de l'indicateur le plus surveillé par la BCE est plutôt une bonne nouvelle même s'il reste largement supérieur l'objectif de l'Institution.