L'inflation annuelle se maintiendrait à 1,5% en janvier

L'inflation annuelle se maintiendrait à 1,5% en janvier









En séquentiel, les prix à la consommation se replieraient de 0,4%, après +0,4% le mois précédent...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'inflation annuelle se maintiendrait à 1,5% en janvier en France, selon l'estimation provisoire de l'Insee. L'accélération sur un an des prix de l'énergie serait contrebalancée par un moindre dynamisme des prix des services, de l'alimentation et du tabac et un recul légèrement plus marqué des prix des produits manufacturés. En séquentiel, les prix à la consommation se replieraient de 0,4%, après +0,4% le mois précédent.

Harmonisée aux normes européennes, l'inflation annuelle ressortirait à 1,6%, comme en décembre. Le consensus était positionné à 1,7%.