L'inflation annuelle revue en légère baisse en août dans la zone euro

(Boursier.com) — L 'inflation a finalement légèrement reculé en août dans la zone euro. Selon les données finales d'Eurostat, le taux d'inflation annuel dans la région s'est établi à 5,2% le mois passé, contre 5,3% annoncé initialement et 5,3% en juillet. Un an auparavant, il était de 9,1%. Par rapport à juillet, l'inflation annuelle a baissé dans quinze États membres, est restée stable dans un et a augmenté dans onze autres. En août, les plus fortes contributions au taux d'inflation annuel provenaient des services (+2,41 points de pourcentage, pp), suivis de l'alimentation, alcool & tabac (+1,98 pp), des biens industriels hors énergie (+1,19 pp) et de l'énergie (-0,34 pp), détaille Eurostat.

L'inflation annuelle 'core' est confirmée à 5,3% après 5,5% le mois précédent. Une évolution conforme aux attentes.