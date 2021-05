L'inflation annuelle revue en baisse en avril en France

L'inflation annuelle revue en baisse en avril en France









L'inflation annuelle a finalement augmenté moins que prévu en avril...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'inflation annuelle a finalement augmenté moins que prévu en avril. Selon les chiffres définitifs de l'Insee, l'indice des prix à la consommation a progressé de 1,2% le mois dernier après +1,1% en mars, et contre +1,3% annoncé initialement. En séquentiel, les prix augmentent de 0,1% après +0,6% en mars. Harmonisée aux normes européennes, l'ICPH affiche une hausse de 1,6% sur un an après +1,4% en mars et +1,7% estimé précédemment.