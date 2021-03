L'inflation annuelle revue à la hausse en février en France

L'inflation annuelle revue à la hausse en février en France









L'inflation annuelle a été revue à la hausse par l'Insee en février...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'inflation annuelle a été revue à la hausse par l'Insee en février. Selon les données finales de l'organisme, les prix à la consommation ont augmenté de 0,6% sur un an, comme au mois précédent, et contre +0,4% estimé auparavant. L'indice des prix à la consommation est stable sur un mois, après +0,2% en janvier. La baisse des prix des produits manufacturés s'accentue en lien avec l'allongement de deux semaines des soldes d'hiver (-0,9% après -0,4%). Les prix de l'alimentation se replient (-0,2% après +0,4%) et ceux du tabac sont stables. Les prix des services augmentent (+0,2% après +0,1%) et ceux de l'énergie accélèrent (+2,5% après +1,7%).

Harmonisée aux normes européennes, l'inflation annuelle atteint finalement 0,8% (contre +0,7% annoncé précédemment), comme en janvier. Sur un mois, les prix sont stables après +0,3% le mois précédent.