L'inflation annuelle reste stable en octobre en France

L'inflation annuelle est restée stable en France en octobre, et ce pour le deuxième mois consécutif...

(Boursier.com) — L 'inflation annuelle est restée stable en France en octobre, et ce pour le deuxième mois consécutif. En séquentiel, les prix à la consommation sont également stables après une baisse de 0,5% le mois précédent, annonce l'Insee. Les prix de l'alimentation (+0,2% après -0,5%) et ceux de l'énergie (+0,2% après -0,7%) rebondissent. Ceux des services baissent moins que le mois précédent (-0,3% après -1,5%). Les prix du tabac sont stables. Enfin, ceux des produits manufacturés ralentissent fortement après un sursaut le mois dernier (+0,4% après +1,6%).

L'indice des prix à la consommation harmonisée (IPCH) aux normes européennes est stable sur un mois, après -0,6% le mois précédent. Sur un an, il augmente de 0,1% après avoir été stable en septembre.