L'inflation annuelle dans la zone euro a finalement atteint 10,6% en octobre !

L'inflation a bien atteint de nouveaux sommets dans la zone euro en octobre...

(Boursier.com) — L 'inflation a bien atteint de nouveaux sommets dans la zone euro en octobre. Le taux d'inflation annuel a néanmoins été ajusté à la baisse par rapport à son estimation flash, à 10,6% contre 10,7% annoncé initialement, et 9,9% en septembre. Selon les données d'Eurostat, l'énergie (+4,44 points de pourcentage), suivie de l'alimentation, alcool & tabac (+2,74 pp), des services (+1,82 pp) et des biens industriels hors énergie (+1,62 pp) ont le plus contribué à la hausse de l'inflation le mois dernier. En séquentiel, les prix à la consommation ont bien progressé de 1,5%.

L'inflation annuelle 'core', qui exclut les éléments les plus volatils, est pour sa part confirmée à 5%, après 4,8% le mois précédent.