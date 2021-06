L'inflation annuelle 'core' ressort finalement à 1% dans la zone euro en mai

L'inflation annuelle dans la zone euro a bien atteint 2% en mai après +1,6% en avril, montrent les données finales d'Eurostat...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'inflation annuelle dans la zone euro a bien atteint 2% en mai après +1,6% en avril, montrent les données finales d'Eurostat. Les taux annuels les plus faibles ont été observés en Grèce (-1,2%), à Malte (0,2%) et au Portugal (0,5%). Les taux annuels les plus élevés ont quant à eux été enregistrés en Hongrie (5,3%), en Pologne (4,6%) et au Luxembourg (4%). En séquentiel, les prix affichent une progression de 0,3%.

L'inflation annuelle 'core' est revue en légère hausse par rapport à son estimation flash, à 1%, après +0,7% en avril.