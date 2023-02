L'inflation annuelle 'core' dans la zone euro revue à la hausse en janvier, au plus haut historique

L'inflation est revue en légère hausse dans la zone euro...

(Boursier.com) — L 'inflation est revue en légère hausse dans la zone euro. Selon les données finales d'Eurostat, le taux d'inflation annuel dans la région a finalement atteint 8,6% en janvier, contre 8,5% annoncé initialement et 9,2% en décembre. Les taux annuels les plus faibles ont été observés au Luxembourg (5,8%), en Espagne (5,9%), à Chypre et à Malte (6,8% chacun). Les taux annuels les plus élevés ont quant à eux été enregistrés en Hongrie (26,2%), en Lettonie (21,4%) et en Tchéquie (19,1%).

Par rapport à décembre, l'inflation annuelle a baissé dans dix-huit États membres et a augmenté dans neuf autres. En janvier les plus fortes contributions au taux d'inflation annuel de la zone euro provenaient de l'alimentation, alcool & tabac (+2,94 points de pourcentage), suivi de l'énergie (+2,17 pp), des services (+1,80 pp) et des biens industriels hors énergie (+1,73 pp), détaille Eurostat. En séquentiel, les prix reculent de 0,2% contre une baisse de 0,4% estimée précédemment.

L'inflation annuelle 'core', qui exclut les éléments les plus volatils, est de son côté révisée de +5,2% à+5,3%, un nouveau plus haut historique.

Des données qui ne font que renforcer les attentes d'une nouvelle hausse des taux de 50 points de base de la BCE le mois prochain.