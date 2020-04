L'inflation annuelle 'core' confirmée à 1% dans la zone euro en mars

Le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est bien établi à 0,7% en mars, contre 1,2% en février, selon les données finales d'Eurostat...

(Boursier.com) — Le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est bien établi à 0,7% en mars, contre 1,2% en février, selon les données finales d'Eurostat. Un an auparavant, il était de 1,4%. Les taux les plus faibles ont été observés en Espagne, en Italie, à Chypre et au Portugal (0,1% chacun). A l'inverse, l'inflation la plus élevée a été enregistrée en Hongrie, en Pologne (3,9% chacun) et en Tchéquie (3,6%). En mars les plus fortes contributions au taux d'inflation annuel de la zone euro proviennent des services (+0,60 points de pourcentage, pp), suivis de l'alimentation, alcool & tabac (+0,46 pp), des biens industriels hors énergie (+0,13 pp) et de l'énergie (-0,45 pp). En séquentiel, la hausse des prix atteint 0,5%.

L'inflation annuelle 'core' est pour sa part confirmée à 1% après 1,2% en février.