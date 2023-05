L'inflation annuelle confirmée à 7% en avril dans la zone euro

Pas de surprise du côté de l'inflation dans la zone euro en avril...

(Boursier.com) — Pas de surprise du côté de l'inflation dans la zone euro en avril. Selon les données finales d'Eurostat, le taux d'inflation annuel s'est bien établi à 7% dans la région, contre 6,9% en mars. Un an auparavant, il était de 7,4%. Les taux annuels les plus faibles ont été observés au Luxembourg (2,7%), en Belgique (3,3%) et en Espagne (3,8%) et les plus élevés en Hongrie (24,5%), en Lettonie (15,0%) et en Tchéquie (14,3%). Par rapport à mars, l'inflation annuelle a baissé dans vingt-deux États membres et a augmenté dans cinq autres. En avril les plus fortes contributions au taux d'inflation annuel de la zone euro provenaient de l'alimentation, alcool & tabac (+2,75 points de pourcentage), suivi des services (+2,21 pp), des biens industriels hors énergie (+1,62 pp) et de l'énergie (+0,38 pp). En séquentiel, les prix affichent une hausse de 0,6%.

L'inflation annuelle 'core' a pour sa part diminué pour la première fois en 10 mois, à 5,6%, contre le niveau record de 5,7% enregistré en mars.

Euro area annual #inflation at 7.0% in April 2023, up from 6.9% in March https://t.co/tNoI3pXuCb pic.twitter.com/FFwNui5cax

