L'inflation annuelle confirmée à 6% en janvier en France

L'indice des prix à la consommation a bien augmenté de 0,4% en janvier, après avoir reculé de 0,1% en décembre, montrent les données finales de...

(Boursier.com) — L 'indice des prix à la consommation a bien augmenté de 0,4% en janvier, après avoir reculé de 0,1% en décembre, montrent les données finales de l'Insee. Les prix de l'énergie rebondissent (+3,9% après -3,6%) du fait de la hausse des prix des produits pétroliers (+6,7% après -5,2%), en lien notamment avec la fin des remises sur les carburants, et de la hausse, en partie encadrée, des prix du gaz (+7,9% après -1,4%). Les prix de l'alimentation accélèrent (+1,7% après +0,5%) et ceux des services ralentissent (+0,1% après +0,3%). Les prix des produits manufacturés se replient (-1,1% après +0,2%) en raison des soldes d'hiver. Sur un an, l'inflation ressort à 6%, après +5,9% en décembre.

Harmonisée aux normes européennes, l'inflation annuelle atteint bien 7%, après +6,7% en décembre. Sur un mois, l'ICPH croît de 0,4%, après -0,1% le mois précédent.