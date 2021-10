L'inflation annuelle confirmée à 4,1% en Allemagne en septembre

L'accélération de l'inflation annuelle est confirmée en Allemagne...

(Boursier.com) — L 'accélération de l'inflation annuelle est confirmée en Allemagne. Les prix à la consommation ont bondi de 4,1% en septembre de l'autre côté du Rhin, soit le rythme le plus rapide depuis près de trois décennies. Selon les données finales de l'Office fédérale de la statistique, l'énergie était notamment 14,3% plus chère que l'année dernière, lorsque les restrictions généralisées liées au coronavirus ont freiné la demande et les prix. D'autres effets temporaires expliquent cette envolée des prix sur un an tels que la fin de la réduction temporaire de la taxe sur la valeur ajoutée ou des perturbations dans les chaînes de production du côté de l'offre. En séquentiel, les prix sont restés stables. Harmonisée aux normes européennes, l'inflation annuelle ressort également à 4,1%.