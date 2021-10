L'inflation annuelle confirmée à 3,4% dans la zone euro en septembre

La hausse des prix dans la zone euro est confirmée pour le mois de septembre...

(Boursier.com) — La hausse des prix dans la zone euro est confirmée pour le mois de septembre. Le taux d'inflation annuel a bien atteint 3,4%, contre 3,0% en août selon les données finales d'Eurostat. Dans le détail, les plus fortes contributions à l'inflation annuelle proviennent de l'énergie (+1,63 points de pourcentage), suivis des services (+0,72 pp), des biens industriels hors énergie (+0,57 pp) et de l'alimentation, alcool & tabac (+0,44 pp), détaille Eurostat. En séquentiel, les prix à la consommation afficheraient une hausse de 0,5% après +0,4% en août. L'inflation annuelle 'core' ressort de son côté à 1,9% contre 1,6% le mois précédent. Du jamais vu depuis 2008.

La Banque centrale européenne, qui vise une inflation de 2% à moyen terme, estime toujours que ce pic sera temporaire, avant un 'retour à la normale' en 2022. Elle juge en effet que la vive croissance des prix est principalement due aux effets liés à la pandémie et à la réouverture des économies après de longues périodes d'arrêt du virus. Pourtant, les goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement du secteur manufacturier durent déjà plus longtemps que ce que beaucoup avaient initialement prévu, et les enquêtes montrent que les entreprises tentent de plus en plus de répercuter les coûts sur les clients afin de protéger leurs marges bénéficiaires.