L'inflation annuelle confirmée à -0,3% dans la zone euro en novembre

Le taux d'inflation annuel de la zone euro a été confirmé à -0,3% en novembre, stable par rapport à octobre...

(Boursier.com) — Le taux d'inflation annuel de la zone euro a été confirmé à -0,3% en novembre, stable par rapport à octobre. Selon les chiffres publiés par Eurostat, les taux les plus faibles ont été observés en Grèce (-2,1%), en Estonie (-1,2%), en Slovénie et à Chypre (-1,1% chacun). A l'inverse, les taux les plus élevés ont été enregistrés en Pologne (3,7%), en Hongrie et en Tchéquie (2,8% chacun). En séquentiel, les prix à la consommation reculent également de 0,3%. L'inflation annuelle 'core' a par ailleurs été confirmée à +0,2%, comme en octobre.