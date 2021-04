L'inflation annuelle accélèrerait en avril en France

(Boursier.com) — L 'inflation accélèrerait plus que prévu en avril en France. Selon l'estimation provisoire réalisée en fin de mois par l'Insee, les prix à la consommation augmenteraient de 1,3% sur la période, après +1,1% en mars. Cette hausse résulterait d'une accélération des prix des services et de l'énergie. Les prix du tabac augmenteraient au même rythme que le mois précédent. La baisse des prix des produits manufacturés se poursuivrait, sur un an, au même rythme qu'en mars. Les prix de l'alimentation se replieraient dans le sillage des prix des produits frais, détaille l'Insee.

Sur un mois, les prix à la consommation augmenteraient de 0,2% après +0,6% en mars.

Harmonisée aux normes européennes, l'inflation atteindrait 1,7% après +1,4% en mars et contre +1,6% de consensus.