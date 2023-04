L'inflation annuelle accélère encore en France en avril

Mauvaise nouvelle du côté de l'inflation en France...

(Boursier.com) — Mauvaise nouvelle du côté de l'inflation en France. Selon les données préliminaires de l'Insee, les prix à la consommation augmenteraient de 5,9% en avril, après +5,7% le mois précédent. Cette hausse de l'inflation serait notamment due à l'accélération des prix de l'énergie (la baisse sur un an des prix des produits pétroliers étant moins marquée que celle du mois dernier) et de ceux des services. Les prix du tabac accéléreraient également. À l'inverse, les prix de l'alimentation ralentiraient : ceux des produits frais décéléreraient, tandis que ceux de l'alimentation hors produits frais augmenteraient sur un an à un rythme proche de celui du mois précédent. Enfin, la hausse sur un an des prix des produits manufacturés serait proche de celle de mars, détaille l'Insee. En séquentiel, la hausse des prix atteindrait 0,6%.

Harmonisée aux normes européennes, l'inflation annuelle ressortirait à 6,9%, après +6,7% en mars, et contre +6,7% de consensus. Sur un mois, l'indice des prix croîtrait de 0,7%, après +1,0% le mois précédent, et contre +0,5% attendu.