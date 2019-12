L'inflation annuelle accélère également dans la zone euro

L'inflation annuelle accélère également dans la zone euro









Dans le sillage des annonces française et allemande, l'inflation a également accéléré dans l'ensemble de la zone euro...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans le sillage des annonces française et allemande, l'inflation a également accéléré dans l'ensemble de la zone euro. Le taux d'inflation annuel dans la région est en effet estimé à 1,0% en novembre, contre 0,7% en octobre, selon la première estimation d'Eurostat. Le consensus était positionné à +0,9%. En séquentiel, les prix à la consommation affichent en revanche un recul de 0,3%. Très suivie, l'inflation annuelle 'core' ressort à 1,3%, contre +1,2% le mois précédent, et plus haut depuis sept mois.